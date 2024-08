Mulher cai e fica ferida após ter bolsa puxada por criminoso durante assalto, em Ribeirão Preto Crime aconteceu no bairro Ipiranga e vítima chegou a ser arrastada; ninguém foi preso Record Interior SP|Do R7 Record Interior SP 07/08/2024 - 09h17 (Atualizado em 07/08/2024 - 09h17 ) ‌



Uma mulher ficou ferida durante uma tentativa de assalto no bairro Ipiranga, em Ribeirão Preto. Uma câmera de segurança flagrou o momento que a mulher está andando na rua, quando um motociclista se aproxima e puxa a bolsa dela. Com a força, ela cai no chão e ainda é arrastada; ninguém foi preso.

*Reportagem exibida em 06/08/2024.