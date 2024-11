Outubro Rosa: cuidados com a mama vão além dos exames de rotina Obesidade e o sedentarismo são fatores que podem aumentar incidência do câncer de mama Record Interior SP|Do R7 Record Interior SP 16/10/2024 - 17h02 (Atualizado em 16/10/2024 - 17h02 ) twitter

Outubro Rosa: cuidados com a mama vão além dos exames de rotina

E nós estamos no Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama. Mas o que nem todos é que a obesidade e o sedentarismo são fatores que podem aumentar a incidência dessa doença. O Balanço Geral conversou com um médico especialista, que explica que os cuidados com a mama vão além dos exames de rotina.