Pais são presos após bebê de 2 meses morrer no hospital com desnutrição severa, em Franca Casal foi detido por suspeita de maus-tratos na tarde deste domingo (3) Record Interior SP|Do R7 Record Interior SP 04/11/2024 - 15h34 (Atualizado em 04/11/2024 - 15h34 )

Um casal foi preso na tarde deste domingo (3) por suspeita de maus-tratos contra um bebê de apenas 2 meses, em Franca. O bebê deu entrada na Santa Casa de Franca com parada cardiorrespiratória, e não resistiu; segundo os médicos, a criança estaria com desnutrição severa e uma lesão que poderia ter surgido de uma queimadura com cigarro.