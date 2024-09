Polícia faz buscas por criminosos que mataram sargento após troca de tiros, em Altinópolis Cão farejador da Polícia Penal de SP e Helicóptero Águia ajudaram nas buscas na noite desta quarta (11) Record Interior SP|Do R7 Record Interior SP 12/09/2024 - 09h15 (Atualizado em 12/09/2024 - 09h16 ) ‌



Polícia faz buscas por criminosos que mataram sargento após troca de tiros, em Altinópolis

A Polícia continua a caçada aos bandidos que fugiram após uma troca de tiros deixou um policial militar e três criminosos mortos na tarde desta quarta-feira (11), na rodovia Joaquim Ferreira (SP-338), entre as cidades de Altinópolis e Cajuru. Um segundo carro envolvido no confronto, escondido em um canavial, fugiu em direção a Santo Antônio da Alegria; o Helicóptero Águia da PM e um cão farejador da Polícia Penal de São Paulo.

O sargento da PM Márcio Ribeiro, integrante do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) foi atingido na cabeça por um disparo e chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos; já os três criminosos morreram no local.

Um caminhoneiro que passava pela região no momento do tiroteio também foi baleado e socorrido em estado grave. Segundo informações da Polícia Militar, os criminosos envolvidos no confronto seriam parte da quadrilha que atacou um carro-forte 2 dias antes, na noite da última segunda (9), na Rodovia Cândido Portinari, em Restinga.

*Reportagem exibida em 11/09/2024.