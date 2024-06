Polícia prende 4º integrante de quadrilha que matou vigilante durante assalto a banco, em Franca Clayton Lemes de Santana foi preso em SP; ele é acusado de orquestrar a invasão à agência do Banco do Brasil na Avenida Brasil, em outubro de 2023

Foi preso nesta terça (11) o quarto integrante da quadrilha que matou um vigilante durante uma tentativa de roubo a uma agência bancária, em outubro de 2023, em Franca. Clayton Lemes de Santana, de 39 anos, é natural da Baixada Santista e estava foragido desde a época do crime. Clayton é acusado de orquestrar a invasão à agência bancária do Banco do Brasil na Avenida Brasil, que terminou com a morte do vigilante Adriano Costa, de 49 anos.