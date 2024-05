Alto contraste

Vem aí o Pedala Record Ribeirão Preto 2024!

Está chegando a hora! A 8ª edição do Pedala Record em Ribeirão Preto será no domingo, dia 09 de junho, a partir das 8h, com concentração no Parque Dr. Luiz Carlos Raya, no Jardim Botânico. E nós já estamos como? Ansiosíssimos! ❤️

Venha se divertir com a gente nesse passeio ciclístico que já é marca registrada da Record Interior SP aqui em Ribeirão Preto, e aproveitar os serviços que serão oferecidos!

Os primeiros 1000 inscritos garantem uma camiseta exclusiva do evento, desde que levem 1kg de alimento não perecível para doação a entidades assistenciais de Ribeirão Preto. Não se esqueça de levar a sua doação, hein? 😉

ABRIREMOS O LINK DAS INSCRIÇÕES EM BREVE.

Saiba tudo sobre o nosso #PedalaRecord de Ribeirão Preto:

Inscrições

EM BREVE

Percurso

O percurso possui 6,5 KM e terá concentração, saída e chegada no Parque Dr. Luiz Carlos Raya (Rua Severiano Amaro dos Santos, s/n, Jardim Botânico), em Ribeirão Preto.

Retirada das camisetas

A retirada das camisetas será no dia do evento, também no Parque Dr. Luiz Carlos Raya.

Não se esqueça que, para ganhar a camiseta, é preciso estar entre os primeiros 1.000 inscritos no Pedala Record e levar 1kg de alimento não perecível no ato de retirada da camiseta, no Parque Raya.

Serviços

Em breve! 👀 Faça sua inscrição para garantir acesso a tudo que estamos preparando!

Participe com a gente! Use a #PedalaRecord

Queremos ver o seu conteúdo! Marque a #PedalaRecord pra gente compartilhar os seus registros no evento. Acompanhe a hashtag e nosso Instagram @recordinteriorsp pra ficar por dentro de todas as novidades!

Ficou com alguma dúvida?

Em caso de dúvidas, entre em contato através do e-mail: pedalarecord@recordtvinteriorsp.com.br ou telefone (16) 3512-1616.

Prepare sua bike - nos vemos no #PedalaRecord! ❤️