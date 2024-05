Alto contraste

Ribeirão Preto registra a menor temperatura do ano nesta sexta-feira (31)

Como as pessoas estão reagindo com essa mudança de tempo na região? Em Ribeirão Preto, esta madrugada foi a mais gelada do ano na cidade: os termômetros do Ciiagro marcaram 8,1ºC. Quem acaba lucrando com o frio são as cafeterias - o consumo de bebidas quentes cresce cerca de 60% nessa época do ano.