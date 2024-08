24 mil novos casos de câncer infantil devem ser diagnosticados até 2025 Em Ribeirão Preto, Hospital das Clínicas é referência no tratamento do câncer infantil SP Record|Do R7 Record Interior SP 21/08/2024 - 09h31 (Atualizado em 21/08/2024 - 09h34 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

24 mil novos casos de câncer infantil devem ser diagnosticados até 2025

Os casos de câncer em crianças e adolescentes não param de crescer: o Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima que entre 2023 e 2025, serão diagnosticados quase 24 mil novos. Em Ribeirão Preto, o Hospital das Clínicas é referência no tratamento: em 2023, foram registrados mais de oito mil atendimentos entre consultas e sessões de quimioterapia. E, quem vive nessa situação, por muitas vezes, conta com uma rede de solidariedade.

*Reportagem exibida em 20/08/2024.