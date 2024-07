SP Record |Do R7 Record Interior SP

8º Festival Nacional de Teatro abre inscrições para espetáculos, em Ribeirão Preto Atividades gratuitas começam em 16 de agosto, no Municipal; inscrições vão até sexta (19)

Estão abertas até dia 19 de julho as inscrições para grupos de teatro que querem se apresentar no 8º Festival Nacional de Teatro de Ribeirão Preto. O festival vai de 16 de agosto a 1º de setembro, e o público poderá acompanhar as apresentações de graça.

*Reportagem exibida em 15/07/2024.