Agrishow 2024: 3º dia tem novas tecnologias no setor do agronegócio, em Ribeirão Preto Feriado do Dia do Trabalho levou muitos visitantes para a Agrishow

O feriado do Dia do Trabalho levou muitos visitantes para a Agrishow 2024, em Ribeirão Preto. As tecnologias do campo atraem quem está no dia a dia no meio rural e quem decidiu conhecer as novidades no terceiro dia da feira, uma das maiores do agronegócio da América Latina.

*Reportagem exibida em 01/05/2024.