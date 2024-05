SP Record |Do R7 Record Interior SP

Agrishow 2024: empresa de Sertãozinho apresenta alta tecnologia no plantio da cana de açúcar DMB Máquinas e Implementos Agrícolas conta com soluções inovadoras para impulsionar a energia dos canaviais

Alto contraste

A+

A-

Agrishow 2024: empresa de Sertãozinho apresenta alta tecnologia no plantio da cana de açúcar

Uma empresa de Sertãozinho com 60 anos de mercado levou para a Agrishow 2024 o que existe de mais moderno no plantio mecanizado da cana de açúcar. A DMB Máquinas e Implementos Agrícolas conta com soluções inovadoras para impulsionar a energia dos canaviais.

*Reportagem exibida em 01/05/2024.