SP Record |Do R7 Record Interior SP

Agrishow 2024: idosos visitam maior feira de tecnologia agrícola em Ribeirão Preto Acolhidos da Casa do Vovô e Lar Padre Euclides estiveram na feira nesta quinta (2)

Alto contraste

A+

A-

Agrishow 2024: idosos visitam maior feira de tecnologia agrícola em Ribeirão Preto

Nesta quinta (2), a Agrishow recebeu visitantes muito especiais em Ribeirão Preto. Idosos da Casa do Vovô e Lar Padre Euclides estiveram na feira – e alguns até reviveram momentos da juventude no campo, ao lado do que existe de mais moderno em tecnologia.

*Reportagem exibida em 02/05/2024.