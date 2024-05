SP Record |Do R7 Record Interior SP

Alunos reclamam de falta de estrutura e professores em escola estadual de Franca

Pais e estudantes de uma escola estadual em Franca denunciam a falta de professores e problemas na estrutura do prédio. O Governo de SP prometeu que a EE Maria do Carmo Silva Ferreira, no Jardim Zelinda, vai passar por reformas nas próximas semanas.

*Reportagem exibida em 02/05/2024.