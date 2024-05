Amor em alta: Ribeirão Preto está entre as 10 cidades com mais casamentos de SP Mercado dos casamentos movimenta a economia local; cidade teve 454 registros no civil em 2024

Alto contraste

A+

A-

Amor em alta: Ribeirão Preto está entre as 10 cidades com mais casamentos de SP

O amor está em alta! Uma pesquisa da Fundação Seade revelou que Ribeirão Preto está entre as 10 cidades do estado com mais casamentos no 1º bimestre de 2024. E o mercado dos casamentos movimenta a economia local.

*Reportagem exibida em 16/05/2024.