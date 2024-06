SP Record |Do R7 Record Interior SP

Aniversário de 168 anos de Ribeirão Preto tem bolo, inaugurações e shows Cidade recebeu também novos ônibus do transporte coletivo nesta quarta (19)

Alto contraste

A+

A-

Aniversário de 168 anos de Ribeirão Preto tem bolo, inaugurações e shows

O aniversário de 168 anos de Ribeirão Preto foi celebrado nesta quarta (19) com várias comemorações. O dia foi marcado pela entrega de novos ônibus do transporte coletivo, reabertura de palacete histórico e até bolo com parabéns.

*Reportagem exibida em 19/06/2024.