Após sucesso nas telonas, comércios usam ‘Divertidamente 2’ para atrair clientes nas redes sociais

Se você está antenado com o que acontece na internet, sabe que muita coisa que acontece no nosso dia a dia pode virar meme e se espalhar rapidamente. Foi o que aconteceu depois do lançamento do filme ‘Divertidamente 2′, que não trouxe apenas uma nova história para os amantes da animação. O longa tem feito muito sucesso nas redes sociais. De olho nesse sucesso, comerciantes estão utilizando o filme pra chamar a atenção dos clientes.

*Reportagem exibida em 27/06/2024.