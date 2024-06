SP Record |Do R7 Record Interior SP

Armadilha para a saúde: frio faz aumentar consumo de comidas calóricas

As baixas temperaturas fazem com que as pessoas consumam mais alimentos calóricos para gerar mais energia e, assim, o corpo sentir menos frio. O problema é que o excesso de alimentos gordurosos pode causar problemas de saúde – e a dica é tentar manter o equilíbrio.

*Reportagem exibida em 24/06/2024.