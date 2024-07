SP Record |Do R7 Record Interior SP

Arraiá pet tem barracas e comidas típicas para os bichinhos e tutores, em Ribeirão Preto Festas típicas dessa época do ano agora também estão ao alcance dos animais de estimação

Você já ouviu falar em arraiá pet? As festas típicas dessa época do ano agora também estão ao alcance dos bichinhos. Em Ribeirão Preto, uma festa conta com barracas e comidas especiais para pets e tutores.

*Reportagem exibida em 08/07/2024.