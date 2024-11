Árvore cai e destrói carro na Avenida Costábile Romano, em Ribeirão Preto Acidente ocorreu na noite desta segunda (14); motorista teve escoriações SP Record|Do R7 Record Interior SP 15/10/2024 - 09h42 (Atualizado em 15/10/2024 - 09h42 ) twitter

Árvore cai e destrói carro na Avenida Costábile Romano, em Ribeirão Preto

Uma árvore de grande porte caiu sobre um carro na noite desta segunda (14), na Avenida Costábile Romano, na Ribeirânia, Zona Leste de Ribeirão Preto. Segundo a Polícia Militar, o motorista seguia no sentido Centro-Bairro quando a espécie caiu sobre a via e atingiu o veículo; o homem teve apenas escoriações no rosto. Equipes da RP Mobi e dos Bombeiros estiveram no local para retirar os galhos.

*Reportagem exibida em 14/10/2024.