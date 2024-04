Brigada de combate em escolas ajuda no controle da dengue em Araraquara Cidade tem mantido os casos da doença dentro do esperado para esta época do ano

Alto contraste

A+

A-

Brigada de combate em escolas ajuda no controle da dengue em Araraquara

O avanço da dengue preocupa autoridades de saúde de toda a região de Ribeirão Preto. Mas, em Araraquara, a situação está diferente do restante do estado. A cidade tem mantido os casos da doença dentro do esperado com vigilância nas residências e projetos de brigadas de combate dentro das escolas.

*Reportagem exibida em 26/04/2024.