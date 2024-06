Alto contraste

A+

A-

Câmara aprova fim da isenção de impostos para compras até US$ 50 em sites internacionais

A Câmara dos Deputados aprovou o fim da isenção de impostos federais para compras até US$ 50 em sites do exterior, estabelecendo uma taxa de 20% para esses produtos. O Instituto para o Desenvolvimento do Varejo identificou que plataformas estrangeiras estariam disponibilizando produtos proibidos no Brasil e burlando regras fiscais. Muitos produtos entraram no país sem pagamento do imposto de importação.

*Reportagem exibida em 31/05/2024.