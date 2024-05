Celso Zucatelli é presença confirmada no Pedala Record Ribeirão Preto 2024 Apresentador do ‘Hoje em Dia’ vai participar do passeio ciclístico em 9 de junho

No dia 9 de junho, o Pedala Record está de volta a Ribeirão Preto – um passeio para toda a família, que vai acontecer a partir das 8h, no Parque Luiz Carlos Raya. E este ano, tem presença especial do apresentador do ‘Hoje em Dia’, da Record, Celso Zucatelli.

