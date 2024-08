Cerimônia da Igreja Universal homenageia forças de segurança de Ribeirão Preto Evento neste domingo (25) teve a presença de representantes da defesa, segurança e justiça da região SP Record|Do R7 Record Interior SP 27/08/2024 - 14h33 (Atualizado em 27/08/2024 - 14h33 ) ‌



Cerimônia da Igreja Universal homenageia forças de segurança de Ribeirão Preto

Neste domingo (25), aconteceu a “Condecoração dos Heróis” no Templo da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), em Ribeirão Preto. A cerimônia homenageou as forças de defesa, segurança e justiça pelo trabalho que realizam em toda a região. O evento teve a presença de representantes das forças armadas, polícia militar, polícia penal e outras instituições de segurança.

*Reportagem exibida em 26/08/2024.