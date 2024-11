Churrasco mais caro: preço da carne bovina sobe 3% e tem maior alta desde 2020 Volume menor de abates no segundo semestre pesou no aumento dos preços ao consumidor, diz IBGE SP Record|Do R7 Record Interior SP 24/10/2024 - 09h50 (Atualizado em 24/10/2024 - 09h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Churrasco mais caro: preço da carne bovina sobe 3% e tem maior alta desde 2020

O churrasquinho do final de semana ficou mais caro. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as carnes ficaram 2,97% mais caras nas últimas semanas – a maior alta desde dezembro de 2020. A explicação está no volume menor de abates no segundo semestre de 2024, e a tendência é que os preços das proteínas continuem subindo.

*Reportagem exibida em 23/10/2024.