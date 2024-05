Chuvas no RS prejudicam produção de arroz e consumidores temem aumento em Ribeirão Preto Governo liberou importação de 1 mi de toneladas de arroz; RS é responsável por 70% do arroz consumido em todo o país

O Governo Federal liberou a compra de 1 milhão de toneladas de arroz depois que produtores do Rio Grande do Sul foram afetados pela inundação histórica que atinge o estado. A medida foi tomada porque o Rio Grande do Sul é responsável pela produção de 70% do arroz consumido no Brasil. Em Ribeirão Preto, nos supermercados, consumidores temem que o preço do produto aumente.

*Reportagem exibida em 08/05/2024.