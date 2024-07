CIEE oferece 300 vagas de estágio e aprendiz na região de Ribeirão Preto Oportunidade para quem quer aprender e entrar no mercado de trabalho durante as férias de julho

Alto contraste

A+

A-

CIEE oferece 300 vagas de estágio e aprendiz na região de Ribeirão Preto

As férias escolares do meio do ano são consideradas um respiro para a maioria dos alunos. Mas para quem quer entrar no mercado de trabalho, essa pode ser uma boa oportunidade. Na região de Ribeirão Preto, o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) conta com 300 vagas de estágio e para jovem aprendiz.

*Reportagem exibida em 02/07/2024.