Com viagem marcada para os EUA, homem pede ajuda para encontrar passaporte perdido em Ribeirão Preto Anderson perdeu passaporte ao abastecer moto em posto de combustíveis e corre risco de não embarcar nesta segunda (21) SP Record|Do R7 Record Interior SP 15/10/2024 - 09h33 (Atualizado em 15/10/2024 - 09h33 )

Com viagem marcada para os EUA, homem pede ajuda para encontrar passaporte perdido em Ribeirão Preto

Com malas prontas para os Estados Unidos, um supervisor de vendas pede ajuda para encontrar o passaporte que perdeu em Ribeirão Preto. Anderson conta que parou para abastecer a moto num posto de combustíveis da Zona Sul; a poucos dias do embarque, nesta segunda (21), ele corre o risco de ficar no Brasil.

*Reportagem exibida em 14/10/2024.