Comércio teme impacto de obras do Centro nas vendas de fim de ano, em Ribeirão Preto

As obras no Centro de Ribeirão Preto são motivo de preocupação para os comerciantes. Segundo lojistas, os problemas no trânsito espantam clientes e o movimento caiu quase pela metade – sendo que muitas lojas fecharam as portas. Nesta semana, representantes do comércio pediram à Prefeitura a suspensão de obras e interdições até o final de dezembro. A medida é para tentar diminuir os impactos das obras nas vendas neste fim de ano.

*Reportagem exibida em 28/11/2024.