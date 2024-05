Concerto solidário em prol do RS reúne Sinfônica e músicos no Teatro de Arena, em Ribeirão Preto Evento acontece nesta quarta (22); doações de água serão enviadas às vítimas das enchentes no Sul

Nesta quarta (22), tem evento solidário no Teatro de Arena, em Ribeirão Preto. A Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto e vários artistas vão participar do Harmonia Solidária, um concerto para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

*Reportagem exibida em 21/05/2024.