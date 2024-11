Conecta SUS: Ribeirão Preto lança pronto atendimento digital com consultas online Aplicativo “Saúde 24h” vai funcionar todos os dias da semana; ideia é diminuir espera presencial nos postos de saúde SP Record|Do R7 Record Interior SP 19/11/2024 - 10h10 (Atualizado em 19/11/2024 - 10h10 ) twitter

Conecta SUS: Ribeirão Preto lança pronto atendimento digital com consultas online

A Prefeitura de Ribeirão Preto lançou nesta segunda-feira (18) o novo pronto atendimento de saúde digital, através do aplicativo “Saúde 24h” e do programa Conecta SUS Ribeirão. No novo serviço, os pacientes poderão ser atendidos por enfermeiros, médicos e psicólogos pelo celular, 24h por dia. A ideia é diminuir a espera presencial nos postos de saúde.

*Reportagem exibida em 18/11/2024.