Congresso apresenta novidades em tecnologia e agricultura de precisão, em Ribeirão Preto ConBAP 2024 reuniu especialistas para discutir como a tecnologia pode impulsionar a produtividade e a sustentabilidade no agronegócio SP Record|Do R7 Record Interior SP 28/11/2024 - 10h23 (Atualizado em 28/11/2024 - 10h23 )

Congresso apresenta novidades em tecnologia e agricultura de precisão, em Ribeirão Preto

Ribeirão Preto sediou a 10ª edição do Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão e Digital (ConBAP), o maior congresso de agricultura de precisão do Brasil. O ConBAP 2024 reuniu especialistas, produtores e pesquisadores para discutir como a tecnologia pode impulsionar a produtividade e a sustentabilidade no agronegócio.

*Reportagem exibida em 27/11/2024.