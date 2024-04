Alto contraste

Congresso técnico da Copa Record 3BS de Futsal 2024 acontece nesta sexta (26)

Foram apresentadas nesta sexta (26) as regras da Copa Record 3BS de Futsal 2024. As duas competições, a masculina e a feminina, vão acontecer a partir do mês de maio. Participaram do congresso na sede da Record Interior em Ribeirão Preto representantes das cidades da área de cobertura da emissora. A tradicional Copa Record 3BS de Futsal é o maior evento esportivo do interior paulista.

*Reportagem exibida em 26/04/2024.