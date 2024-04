Alto contraste

Conhecer, degustar e comprar: vinícola italiana atrai turistas em Ituverava

De olho no mercado crescente de consumidores de vinho no Brasil, vinícolas se uniram para fazer com que os vinhos paulistas ganhem ainda mais espaço entre os consumidores. Em Ituverava, uma vinícola integrante da rota paulista de vinhos tem feito sucesso entre turistas - é possível visitar uma plantação de uva e acompanhar a fabricação do vinho.

*Reportagem exibida em 29/04/2024.