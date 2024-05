Contribuintes podem destinar parte do Imposto de Renda a vítimas de tragédia no Rio Grande do Sul Mais de 100 mil contribuintes em Ribeirão Preto ainda não acertaram as contas com a Receita Federal

Faltando duas semanas para o prazo final de entrega da declaração do Imposto de Renda, mais de 100 mil contribuintes em Ribeirão Preto ainda não acertaram as contas com a Receita Federal. E o que muitas pessoas não sabem é que a declaração pode ajudar quem mais precisa - como as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.

*Reportagem exibida em 15/05/2024.