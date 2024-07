Convenções Partidárias para as Eleições 2024 Partidos Definem Candidatos para as Prefeituras da Região SP Record|Do R7 Record Interior SP 29/07/2024 - 17h37 (Atualizado em 29/07/2024 - 17h37 ) ‌



Em várias cidades da região, os partidos políticos já realizaram, ou realizam nos próximos dias, as convenções para definir oficialmente os candidatos que vão entrar na disputa para as prefeituras. Em Ribeirão Preto, neste momento, acontece a convenção do partido Progressistas na Câmara Municipal. Para o final de semana, estão programados mais cinco encontros. Na noite de ontem (25/07), foi a vez do Republicanos. Reportagem exibida em 26/07/2024