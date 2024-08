Convenções Partidárias se Aproximam do Fim Encontro do Avante ocorre hoje; PSB e PL já realizaram suas convenções SP Record|Do R7 Record Interior SP 05/08/2024 - 16h49 (Atualizado em 05/08/2024 - 16h49 ) ‌



Convenções Partidárias se Aproximam do Fim

As convenções dos partidos políticos estão na reta final. Hoje, acontece o encontro do Avante. Na terça-feira, se reuniram os filiados e apoiadores do PSB. E ontem foi a vez dos integrantes do PL.

Reportagem exibida em 01/08/2024