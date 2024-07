Corpo de turista que morreu em trem no Peru é enterrado, em Franca Luto em Franca: enterrado corpo de turista que morreu em trem no Peru SP Record|Do R7 Record Interior SP 26/07/2024 - 16h11 (Atualizado em 26/07/2024 - 16h11 ) ‌



Corpo de turista que morreu em trem no Peru é enterrado, em Franca

Foi enterrado no Cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca, o corpo do professor que morreu durante uma viagem de trem a Machu Picchu, no Peru. A causa da morte foi o “mal da montanha”, devido à alta altitude de quase 3.400 metros.

*Reportagem exibida em 25/07/2024.