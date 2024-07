Destaque para o Agronegócio: Governador visita a região e anuncia investimentos Tarcísio de Freitas Participa de Evento em Bebedouro e Destaca Importância do Agronegócio SP Record|Do R7 Record Interior SP 23/07/2024 - 17h03 (Atualizado em 23/07/2024 - 17h03 ) ‌



Destaque para o Agronegócio: Governador visita a região e anuncia investimentos

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, esteve na região hoje para participar da abertura de uma feira voltada ao agronegócio. Durante o evento em Bebedouro, ele destacou a importância do setor para a economia do estado e anunciou novos investimentos. Confira os detalhes da visita e as principais declarações do governador.