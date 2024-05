Dia das Mães: histórias sobre o significado do maior amor do mundo SP Record estende tapete vermelho para mães de crianças no GACC e ouve histórias de superação

Alto contraste

A+

A-

Dia das Mães: histórias sobre o significado do maior amor do mundo

O SP Record segue com homenagem ao Dia das Mães, mostrando a força e a dedicação de mulheres que precisaram enfrentar grandes desafios na jornada da maternidade. O apresentador da Record, Rodrigo Pagliani, estendeu um tapete vermelho para as mamães no Grupo de Assistência à Criança com Câncer (GACC) de Ribeirão Preto e ouviu histórias que resumem o significado do maior amor do mundo.

*Reportagem exibida em 10/05/2024.