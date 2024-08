Dia dos Pais aquece comércio, bares e restaurantes em Ribeirão Preto Expectativa de lojistas é de aumento nas vendas para a data comemorativa SP Record|Do R7 Record Interior SP 07/08/2024 - 09h36 (Atualizado em 07/08/2024 - 09h36 ) ‌



O Dia dos Pais, que vai ser comemorado neste domingo (11), promete impulsionar o setor de bares e restaurantes, em Ribeirão Preto. Este ano, o movimento deve ser 20% maior na comparação com os dias normais, segundo expectativa da associação que representa o setor. No comércio, os lojistas também estão animados para as vendas deste ano.

*Reportagem exibida em 06/08/2024.