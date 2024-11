Dia Mundial da Televisão: conheça os bastidores dos jornais da Record Interior SP Primeira transmissão de TV no Brasil aconteceu em 1950, e a televisão segue como mídia mais consumida no país nos dias de hoje SP Record|Do R7 Record Interior SP 22/11/2024 - 10h35 (Atualizado em 22/11/2024 - 10h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dia Mundial da Televisão: conheça os bastidores dos jornais da Record Interior SP

Nesta quinta, 21 de novembro, é o Dia Mundial da Televisão - um meio democrático de levar informação e entretenimento a todo tipo de público. No Brasil, a primeira transmissão de TV no Brasil aconteceu em 1950; e a televisão segue como mídia mais consumida no país nos dias de hoje. O SP Record mostrou nesta quinta (21) os bastidores do “switcher”, a sala de operações dos jornais da Record Interior SP, em Ribeirão Preto.

*Reportagem exibida em 21/11/2024.