Dia Mundial do Livro: ex-lavradora já escreveu mais de 100 poemas em Jardinópolis Maria de Lourdes Celestino tem 75 anos e venceu lutas para se tornar escritora

Nesta terça (23), é celebrado o Dia Mundial do Livro. E uma ex-lavradora da região de Ribeirão Preto tem muitas histórias com o mundo da poesia e literatura. Dona Maria de Lourdes Celestino tem 75 anos, mora em Jardinópolis e já escreveu mais de 100 poemas: tudo isso apenas com papel e caneta na mão.

*Reportagem exibida em 23/04/2024.