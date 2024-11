Eleições: escolha dos entrevistados pode mudar resultado de pesquisas eleitorais Em Ribeirão Preto, pesquisas para prefeito apontavam que o resultado não seria tão apertado; candidatos tiveram menos de 700 votos de diferença SP Record|Do R7 Record Interior SP 31/10/2024 - 09h50 (Atualizado em 31/10/2024 - 09h50 ) twitter

No último domingo (27), Ricardo Silva (PSD) foi eleito prefeito de Ribeirão Preto com uma diferença de 687 votos para o 2º colocado, Marco Aurélio (NOVO). Durante as eleições, pesquisas apontavam que o resultado não seria tão apertado. Especialistas dizem que apesar da técnica ser exata, que envolve matemática e estatística, a escolha do grupo certo de pessoas a serem entrevistadas é fundamental para o resultado certo.

*Reportagem exibida em 30/10/2024.