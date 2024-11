Em 3 anos, número de mulheres empreendedoras cresce 45% em Ribeirão Preto, aponta Sebrae Mulheres ainda enfrentam vários desafios ao empreender, mas mundo digital tem sido aliado SP Record|Do R7 Record Interior SP 22/11/2024 - 10h05 (Atualizado em 22/11/2024 - 10h05 ) twitter

O número de mulheres empreendedoras aumentou em várias cidades da região nos últimos anos - em Ribeirão Preto, o crescimento foi de 45% em 3 anos, de acordo com dados do Sebrae. Apesar dessa alta, a decisão de empreender não é fácil e as mulheres ainda enfrentam vários desafios, mas o mundo digital tem sido um grande aliado.

*Reportagem exibida em 21/11/2024.