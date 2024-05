Alto contraste

Empresário José Isaac Peres recebe título de cidadão ribeirão-pretano nesta terça (28)

O empresário José Isaac Peres recebeu nesta terça (28) o título de cidadão ribeirão-pretano. Com mais de 60 anos de experiência no mercado imobiliário, o empresário é socio-fundador e presidente do conselho de administração da Multiplan - empresa que deu grande impulso à indústria de shopping centers no país.

*Reportagem exibida em 28/05/2024.