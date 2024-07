SP Record |Do R7 Record Interior SP

Empresas enfrentam desafios com a chegada dos profissionais da Geração Z Jovens com idades entre 18 e 27 anos e têm como principal característica a busca por resultados rápidos

Alto contraste

A+

A-

Empresas enfrentam desafios com a chegada dos profissionais da Geração Z

Uma nova geração chega a cada dia no mercado de trabalho: é a chamada Geração Z. São jovens com idades entre 18 e 27 anos, que tem como principal característica a busca por resultados rápidos. Segundo especialistas, eles não aceitam frustrações e estão sempre em busca de cargos cada vez melhores - para as empresas, a gestão desses profissionais tem sido desafiadora.

*Reportagem exibida em 01/07/2024.