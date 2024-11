Enem 2024: prova deste ano tem o maior número de participantes acima de 60 anos Cerca de 10 mil idosos se inscreveram para prestar o exame em 2024, segundo o MEC SP Record|Do R7 Record Interior SP 11/11/2024 - 09h51 (Atualizado em 11/11/2024 - 09h51 ) twitter

Correção do Enem

Neste domingo (10), acontece o segundo e último dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. Em Ribeirão Preto, cerca de 15 mil alunos prestaram a prova na primeira fase. O exame é a porta de entrada para as principais universidades públicas do país e, neste ano, cerca de 10 mil pessoas com idade acima dos 60 anos se inscreveram para participar das provas em 2024 – o maior número da história.

*Reportagem exibida em 08/11/2024.