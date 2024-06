SP Record |Do R7 Record Interior SP

Alto contraste

A+

A-

Escola Celso Charuri abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação, em Ribeirão Preto

Oportunidade para quem quer aprender e se qualificar, em Ribeirão Preto. A Escola de Educação Profissional Básica Dr. Celso Charuri está com vagas abertas para vários cursos gratuitos de qualificação profissional. São cerca de 300 vagas, inclusive tem cursos voltados especificamente para as pessoas com mais de 60 anos.

*Reportagem exibida em 11/06/2024.