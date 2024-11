Escolas oferecem programação especial de férias para as crianças, em Ribeirão Preto Inscrições para atividades na rede municipal de ensino já estão abertas SP Record|Do R7 Record Interior SP 14/11/2024 - 10h00 (Atualizado em 14/11/2024 - 10h00 ) twitter

As férias escolares estão chegando e criança em casa é motivo de preocupação para as mães que trabalham e não têm com quem deixar os filhos. Em Ribeirão Preto, escolas da rede municipal vão ficar abertas com programação especial para esse período – e as inscrições já estão abertas.

*Reportagem exibida em 13/11/2024.