Estado de alerta: cuidados com a saúde nos dias de tempo muito seco Ribeirão Preto está sem chuva forte há 4 meses; qualidade do ar está em nível muito ruim, diz Cetesb SP Record|Do R7 Record Interior SP 19/08/2024 - 17h09 (Atualizado em 19/08/2024 - 17h09 ) ‌



Estado de alerta: cuidados com a saúde nos dias de tempo muito seco

A semana termina com tempo muito seco em toda a região de Ribeirão Preto e, por causa da umidade do ar em nível crítico, o estado é de alerta.Na cidade, já são cerca de 4 meses sem uma chuva mais forte; junto com as queimadas, o resultado é qualidade do ar muito ruim, segundo dados da Cetesb. O SP Record preparou uma reportagem especial para te ajudar a manter a saúde nesses dias tão secos.

*Reportagem exibida em 16/08/2024.